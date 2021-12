Caballero reforça o Southampton durante um mês

O Southampton anunciou a contratação do experiente guarda-redes Willy Caballero, que assina um vínculo válido por um mês, até ao dia 5 de janeiro.

Os "Saints" estão com problemas na baliza depois das lesões de Alex McCarthy e Fraser Forster e o guardião de 40 anos foi a opção para resolver o problema a curto prazo.

Caballero está na Premier League dese 2014, com passagens pelo Manchester City e Chelsea, maioritariamente como segundo guarda-redes. Deixou os "blues" no fim de quatro anos de ligação, no último verão.

O internacional argentino deverá jogar os próximos seis jogos: Arsenal, Crystal Palace, Brentford, West Ham, Tottenham e Newcastle.