Mbappé. “Fiquei desapontado por não ter saído” para Real Madrid

O avançado Kylian Mbappé confirma a desilusão por não se ter confirmado a transferência para o Real Madrid.

No último dia de mercado, o PSG terá recuado uma oferta de 200 milhões de euros. O jogador recusou a proposta para renovar e deve sair a custo zero no final da temporada.

Em entrevista à “Amazon Prime Video”, Mbappé acrescenta, no entanto, que está “num clube que quer ganhar a Liga dos Campeões”.

“Sou parisiense, tenho aqui a minha família e sinto-me bem. Sempre disse isto, mas quero experimentar outros campeonatos”, explica o internacional francês.

Quanto ao tridente ofensivo com Messi e Neymar, Mbappé foi claro: “Quando jogas com Neymar e Messi não podes dizer que és a estrela, mas eu tenho estado a fazer uma boa época”.