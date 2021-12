Xavi sofre primeira derrota como treinador do Barcelona

O Barcelona sofreu a primeira derrota, desde que Xavi sucedeu a Koeman como treinador da equipa. Foi ao quarto jogo e aconteceu diante do Betis de Sevilha, equipa sensação da liga espanhola.

Juanmi, aos 79 minutos, com assistência de Cristian Tello, fez o único golo da partida, em Camp Nou. O guarda-redes Rui Silva foi titular no Betis e William Carvalho entrou a 20 minutos dos 90.

O resultado é uma surpresa, mas confirma a boa temporada que o Betis está a realizar e estende a momento do Barcelona. Os andaluzes estão no terceiro lugar do campeonato, atrás de Sevilha e do líder Real Madrid, enquanto o Barcelona surge apenas no 7.º posto.