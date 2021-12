Mourinho infeliz no reencontro com o Inter

No reencontro com o Inter, que orientou entre 2008 e 2010, o técnico português não teve motivos para sorrir em pleno Olímpico de Roma, onde ficou evidente a diferença de plantéis entre o atual campeão e o emblema da capital, que não contou os habituais titulares Tammy Abraham e Karsdorp, castigados, e El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, lesionados.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, foi derrotada, este sábado, pelo campeão Inter de Milão (0-3), com a ajuda do erro do compatriota Rui Patrício, e somou o segundo desaire consecutivo na Liga italiana de futebol.

A equipa de Simone Inzaghi resolveu o desafio da 16.ª jornada ainda dentro dos primeiros 45 minutos, com golos do turco Calhanoglu (15), de canto direto, do bósnio Edin Dzeko (24), que voltou à antiga casa, e do neerlandês Dumfries (39).

Rui Patrício foi mal batido no golo que desbloqueou o marcador, ao ser surpreendido pelo canto direto de Calhanoglu. Foi a segunda derrota consecutiva da Roma na Serie A, depois de ter sido batida pelo Bolonha a meio da semana.

A equipa de Mourinho está no 5.º lugar, mas pode ser ultrapassada pela Fiorentina, que joga no domingo.