Liverpool rouba a liderança ao Chelsea em Inglaterra

O Liverpool é o novo líder da Premier League, a liga inglesa de futebol. A equipa de Jurgen Klopp tirou proveito da derrota do Chelse, frente ao West Hame, ao vencer o Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, por 0-1, graças a um golo de Origi, aos 90+4'.

O minuto do golo denuncia as dificuldades que o Liverpool sentiu no Molineux. Bruno Lage montou uma estratégia coriácia e anulou as forças do adversário no grosso do jogo.

Quando tudo parecia indicar para o nulo, Origi, lançado na segunda parte para o lugar de Diogo Jota, fez o golo da vitória. Jota foi titular nos "reds" e desperdiçou uma oportunidade escandalosa, na segunda parte. Do lado dos Wolves, José Sá, Nelson Semedo e Rúben Neves foram titulares, Moutinho e Trincão entraram na segunda parte.

O jogo contou para a 15.ª jornada da liga inglesa, marcada até então pela derrota do Chelsea com o West Ham. Os "blues" estiveram duas vezes em vantagem, mas o West Ham acabou por vencer, por 3-2.

O Liverpool assume a liderança com 34 pontos, mais um do que o Chelsea. O Manchester City, que joga este sábado com o Watford, pode, por sua vez, assumir o primeiro lugar. Em caso de vitória, os campeões ingleses passam a somar 35 pontos.