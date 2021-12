Atlético de Madrid perde com o Maiorca, a três dias de jogar com o FC Porto

Franco Russo, aos 80 minutos, e Kubo, no primeiro minuto depois dos 90, operaram a reviravolta no marcador. O Maiorca consolida o seu lugar a meio da tabela da liga espanhola, enquanto o Atlético atrasa-se na luta pelo título. A equipa de Simeone está no 4.º lugar, já a 10 pontos do Real Madrid.

O Atlético de Madrid perdeu com o Maiorca, em jogo da linha espanhola, este sábado, três dias antes de defrontar o FC Porto, no Dragão, para a Liga dos Campeões.

O rival da capital venceu, nesta 16.ª jornada, a Real Sociedad (0-2), com golos de Vinícius e Jovic. O Sevilha está no segundo lugar. Este sábado, bateu o Villarreal (1-0), com golo de Ocampos. A maior surpresa da época, o Betis, segue no terceiro lugar. Este sábado, a equipa de Sevilha bateu o Barcelona, em Camp Nou, com um golo de Juanmi. Foi a primeira derrota do Barça, desde que Xavi assumiu a equipa.

O Atlético de Madrid visita o Estádio do Dragão, na terça-feira, para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O empate é suficiente para o FC Porto passar aos oitavos de final da competição; o Atlético tem de vencer. O jogo é às 20h00 e tem acompanhamento total na Renascença e em rr.sapo.pt.