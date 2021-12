Três portugueses nomeados para melhor jogador do mês da Premier League

Metade da lista dos jogadores nomeados para melhor jogador de novembro da Premier League são portugueses. Diogo Jota, do Liverpool, João Cancelo e Bernardo Silva, do Manchester City, estão entre os seis nomeados.

Em três jogos disputados durante o mês, Diogo Jota marcou três golos nas duas vitórias do Liverpool, frente ao Arsenal e Southampton.

No City, João Cancelo registou duas assistências, enquanto que Bernardo Silva marcou dois golos, frente ao Manchester United e Everton.

Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, Emmanuel Dennis, do Watford, e John McGinn, do Aston Villa, são os outros nomeados.

A votação dos adeptos será depois combinada com os votos de um painel de especialistas, sendo que o vencedor será anunciado na próxima semana.