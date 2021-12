Título do Atlético Mineiro também é festejado em Portugal. "Sempre acreditamos"

O título do Atlético Mineiro, que voltou a ser campeão após 50 anos, também se festeja em Portugal. Ricardo Silva, brasileiro radicado em Vila Nova de Gaia, tem 47 anos e nunca tinha visto o "Galo" campeão, mas garante que nunca deixou de acreditar.

"Primeiro, o Galo é a maior torcida do Brasil, que medimos com presença no estádio. A maior torcida do Brasil sempre acreditou. A torcida é fanática. Para nós, o Galo é uma religião. O atleticano não gosta de futebol, gosta do Galo e nunca deixamos de acreditar", disse, à Renascença.



O Atlético Mineiro foi campeão pela segunda vez na sua história e com uma vitória épica.

A 18 minutos do fim, o Atlético perdia por 2-0 em casa do Bahia, mas deu a volta em apenas quatro minutos, com um penálti convertido pelo ex-FC Porto Hulk e um "bis" de Keno.

Belo Horizonte parou para festejar o título e vai voltar a parar domingo, quando receber o Bragantino já coroado campeão: "No domingo, joga em casa e a cidade vai parar, mas não sei por quantos dias".

Ricardo Silva abriu uma petisqueira em Gaia, com o noem de "Galo". É lá que prepara as comemorações do título doseu clube: "Vamos preparar comemoração, o nome da petisqueira homenageia o galo português de Barcelos e o meu galo do Brasil", termina.