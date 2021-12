Presidente do Barcelona acredita que Dembélé "é melhor do que Mbappé"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, quer renovar contrato com o avançado Ousmane Dembélé, que considera que é superior ao comptriota Kylian Mbappé. Em entrevista à "Cat3", o dirigente catalão deixa grandes elogios ao jovem avançado.

"Eu sou um grande fã do Dembélé, para mim é claro: é melhor do que o Mbappé. Ele quer ficar e nós também queremos muito que ele fique", disse.

Dembélé está na quinta temporada ao serviço do Barcelona e em final de contrato, podendo sair a custo zero no final da temporada. A partir de janeiro, poderá negociar a sua saída do clube sem custos.

"Os agentes levam-lhe propostas, mas nós queremos mostrar-lhe que nem tudo é sobre o dinheiro. Gostaria que ficasse", disse.

O extremo de 24 anos custou 135 milhões de euros ao Dortmund, em 2017, depois de apenas uma temporada de grande nível na Bundesliga.

No entanto, a vida para Dembélé tem sido difícil na Catalunha, com uma passagem marcada por várias lesões graves. No total, marcou 30 golos em 121 jogos disputados.