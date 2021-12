Palmeiras pede a Abel para ficar

Dirigentes e adeptos do Palmeiras pedem a Abel Ferreira para ficar no clube na próxima época. O treinador português deu a entender que está na hora de deixar São Paulo, depois de pouco mais de um ano no clube, sem ter a família a seu lado.

Abel venceu duas taças dos Libertadores, competição equivalente à Liga dos Campeões, e após a última conquista, diante do Flamengo, no Uruguai, confessou exaustão.

O treinador tem contrato com o Palmeiras, mas a porta da saída ficou entreaberta. Os dirigentes do clube não deverão dificultar a sua despedida, mas querem que Abel permaneça em São Paulo. Na festa de comemoração da vitória na Libertadores, realiza da quinta-feira, antes de começar a discursar, Abel escutou gritos de "fica". Gritos ecoados pelos dirigentes do clube, ao lado do treinador no palco.