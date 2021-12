Granada de Domingos Duarte vence e sai da zona de perigo

O Granada derrotou o Alavés, por 2-1, na 15.ª jornada da Liga espanhola.

Sem o central internacional português Domingos Duarte, lesionado, a equipa andaluz adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Antonio Puertas. Um autogolo de Luis Abram repôs o empate, porém, o ex-Sporting Santiago Arias deu a vitória ao Granada ao cair do pano.

Com este resultado, o Granada descola da zona de despromoção e passa a ocupar a 15.ª posição, com 15 pontos. Encontra-se imediatamente acima do Alavés, precisamente, que é 16.º, com 14 pontos.