Cerca de duas mil pessoas forçaram entrada em Wembley para a final do Euro 2020

Um relatório sobre os incidentes ocorridos na final do Euro2020 de futebol, disputado em 2021, concluiu que até duas mil pessoas sem bilhete, forçaram a entrada em Wembley, de acordo com o documento hoje divulgado.

De acordo com a investigação, realizada por Louise Casey, o que aconteceu em Wembley e arredores antes da final entre a Inglaterra e a Itália em 11 de julho passado, deveu-se a uma falha coletiva no planeamento do jogo, a um dispositivo de segurança “carente de experiência” e à chegada da polícia "tarde demais".

A embriaguez e a influência das drogas nos que pretendiam assistir à final sem bilhete podiam ter originado um desastre maior, como causar mortes, e levaram à detenção de 51 pessoas nos arredores de Wembley e em Londres.

Ao todo, ocorreram 17 investidas massivas pelas entradas para deficientes físicos e saídas de emergência de incêndio e estima-se que cerca de duas mil pessoas forçaram a entrada em Wembley, que tinha cerca de 20 mil lugares livres devido às restrições da pandemia.

No relatório, Louise Casey descreve o que aconteceu como algo “sem precedentes” e uma “vergonha nacional”, e que até o corredor que separa a estação de Wembley Park do estádio era, várias horas antes do jogo, uma espécie de contentor enorme de vidro, cheio de garrafas partidas no chão.