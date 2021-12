Carrick deixa o Manchester United

O Manchester United anunciou a saída de Michael Carrick, depois de uma estadia de 15 anos no clube com diferentes funções.

O antigo internacional inglês chegou aos "red devils" enquanto jogador em 2006. Fez mais de 450 jogos com o Manchester United em 12 temporadas.

Pendurou as botas em 2018 e juntou-se à equipa técnica enquanto adjunto. Foi o responsável por assumir o comando da equipa após a saída de Solskjaer, tendo conseguido duas vitórias em três jogos disputados. Despediu-se no jogo da última noite, com uma vitória por 3-2 frente ao Arsenal.

"Foram os melhores anos da minha carreira. Nunca pensei vencer tantos troféus e não vou esquecer os grandes momentos como jogador e treinador. Decidi que era a hora certa de sair. Desejo ao Ralf Rangnick, aos jogadores, staff e adeptos a melhor sorte e continuarei a apoiar de fora", disse.

Ralf Rangnick é o substituto de Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico do United e já vai estar no banco de suplentes no próximo jogo frente ao Crystal Palace.