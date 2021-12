À atenção do Benfica. Bayern-Barcelona não terá público

A receção do Bayern de Munique ao Barcelona, relativa à última jornada do grupo C da Liga dos Campeões e cujo resultado interessa ao Benfica, não terá público nas bancadas, anunciou esta sexta-feira o clube alemão.

Em comunicado no site oficial, o Bayern justifica a medida com o apertar de restrições, por parte do governo federal da Baviera, para conter a evolução da pandemia da Covid-19. Entre as novas normas, conta-se a exclusão do público dos eventos desportivos em toda a região.

Assim, os jogos do Bayern frente a Barcelona, a 8 de dezembro, próxima quarta-feira, Mainz, no dia 11, e Wolfsburgo, a 17, serão à porta fechada.

O Bayern refere que os adeptos que já tinham comprado bilhete para os jogos em causa já foram reembolsados. Os sócios que têm bilhete de época serão contactados para o mesmo efeito "nos próximos dias".

O Bayern de Munique-Barcelona realiza-se na próxima quarta-feira, às 20h00, na Allianz Arena, ao mesmo tempo que a receção do Benfica ao Dínamo de Kiev, no Estádio da Luz. Para garantirem o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, os encarnados precisam de vencer o seu jogo e que os catalães não triunfem na Alemanha.