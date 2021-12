Rangnick já tem visto de trabalho para orientar o Manchester United

Ralf Rangnick já recebeu o seu visto de trabalho e pode começar o seu trabalho como treinador interino do Manchester United.

Os "red devils" jogam hoje frente ao Arsenal, mas o alemão vai assistir ao jogo da bancada. Michael Carrick vai ainda orientar a equipa hoje.

Rangnick foi anunciado treinador interino até ao final da temporada. A estreia será no domingo, frente ao Crystal Palace.

O treinador de 63 anos era o diretor-geral do Lokomotiv de Moscovo até ter aceite o convite do Manchester United. Antes, esteve no projeto da Red Bull, onde dirigiu o Leipzig, New York Red Bulls e Bragantino.