Beto bisa no empate da Udinese no terreno da Lazio

Beto foi um dos protagonistas do empate da Udinese no terreno da Lazio, por 4-4, esta quinta-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga italiana.

A primeira hora de jogo foi do português, que bisou, com golos aos 17 e 32 minutos. No entanto, dois minutos depois, Ciro Immobile reduziu. Ainda antes do intervalo, Nahuel Molina repôs a diferença de dois golos.

Na segunda parte, porém, a Lazio marcou dois golos de rajada, por intermédio de Pedro Rodríguez e Sergej Milinkovic-Savic, e empatou a contenda. Ao minuto 57, Patric viu o segundo amarelo, deixando a equipa da casa com dez unidades, contudo, 12 minutos depois, Molina também foi expulso, o que deixou ambas as equipas com um jogador a menos.

Ao minuto 79, Francesco Acerbi colocou a Lazio pela primeira vez em vantagem. Contudo, num final dramático, aos 99 minutos, Tolgay Arslan resgatou um ponto para a Udinese. Os "friulani" ainda ficaram reduzidos a nove jogadores, por expulsão de Wallace, aos 100 minutos, com vermelho direto, mas o resultado não mais se alterou.

Com este resultado, a Udinese sobe ao 13.º lugar da Serie A, com 16 pontos, enquanto a Lazio encontra-se na nona posição, com 22.