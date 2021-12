Atlético Mineiro sagra-se campeão brasileiro 50 anos depois

O Atlético Mineiro sagrou-se campeão brasileiro, esta quinta-feira, ao fim de 50 anos. Era o maior jejum de títulos nacionais desde que o Brasileirão começou a existir, em 1959.

O Galo confirmou o título, com duas jornadas de avanço, com uma vitória sofrida no terreno do Bahia, por 2-3, com reviravolta incluída.

A equipa da casa construiu uma vantagem de dois golos para lá da hora de jogo, aos 62 e 66 minutos. Contudo, ao minuto 73, Hulk reduziu de grande penalidade. No minuto seguinte, Keno empatou e, três minutos depois, assinou aquele que é, quiçá, o bis mais importante da carreira.

O Atlético Mineiro já não era campeão desde 1961. Fá-lo, em 2021, com duas jornadas de antecipação, com 81 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o Flamengo, e mais 19 do que o terceiro classificado, o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira.