Visto de trabalho adia estreia de Rangnick no Manchester United

Ralf Rangnick foi apresentado como treinador do Manchester United, mas a estreia no banco de suplentes em Old Trafford ainda não vai ser nesta quinta-feira, frente ao Arsenal, devido a um atraso no visto de trabalho.

O alemão continua à espera do visto para poder assumir o cargo. Sem Rangnick, o United já confimou que Michael Carrick vai continuar no comando técnico frente aos "gunners".

Rangnick foi anunciado treinador interino até ao final da temporada. A estreia deverá ser no domingo, frente ao Crystal Palace.

O treinador de 63 anos era o diretor-geral do Lokomotiv de Moscovo até ter aceite o convite do Manchester United. Antes, esteve no projeto da Red Bull, onde dirigiu o Leipzig, New York Red Bulls e Bragantino.