Villas-Boas associado ao Flamengo

André Villas-Boas é um dos nomes associados pela imprensa brasileira como favoritos a assumir o cargo de treinador do Flamengo.

O treinador português, atualmente no desemprego, é um dos nomes no topo da lista, tal como Gallardo, do River Plate. Villas-Boas já foi associado ao Flamengo no passado e já demonstrou interesse em experimentar o campeonato brasileiro no passado.

O Flamengo despediu Renato Gaúcho depois da final da Libertadores perdida. Maurício Souza vai orientar a equipa na reta final do campeonato e, por isso, a direção do clube do Rio de Janeiro terá tempo para decidir o sucessor.

Depois da saída de Jorge Jesus do Flamengo, no verão de 2020, o clube chegou a tentar contratar Carlos Carvalhal e Leonardo Jardim, antes de fechar a contratação de Domenèc Torrent, que foi despedido a meio da temporada.

André Villas-Boas, de 44 anos, está sem clube desde que deixou o comando técnico do Marselha, neste ano. Antes, passou pelo Shanghai SIPG, Zenit, Tottenham, Chelsea, FC Porto e Académica. O treinador também já demonstrou interesse em orientar uma seleção e estar no Mundial 2022.