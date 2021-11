Pellegrini desfalca Roma de Mourinho até ao final do ano

Lorenzo Pellegrini não joga mais pela AS Roma, treinada por José Mourinho, em 2021. O médio italiano voltará em janeiro de 2022.

A notícia foi dada, precisamente, pelo técnico português, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Bolonha.

"Perdemos o Pellegrini e, até janeiro, não podemos contar com ele. Perdemo-lo, mas temos Cristante de volta", revelou Mourinho.

Lorenzo Pellegrino é capitão de equipa e, esta época, leva oito golos e três assistências em 18 partidas. A Roma desloca-se ao terreno do Bolonha na quarta-feira, às 17h30, a contar para a 15.ª jornada da Liga italiana.

A Roma encontra-se no quinto lugar, com 25 pontos, menos três do que a Atalanta, quarta, e menos seis do que o Inter de Milão, terceiro.