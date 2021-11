Novo rico Newcastle não consegue descolar de último

O Newcastle falhou, esta terça-feira, nova tentativa de descolagem do último lugar da Premier League. O mais recente milionário do futebol inglês empatou na receção ao Norwich City, por 1-1.

A jogar com menos um desde os nove minutos, devido à expulsão de Ciaran Clark, o Newcastle até marcou primeiro, aos 61 minutos, por intermédio de Callum Wilson, de grande penalidade.

No entanto, ao minuto 79, o Norwich empatou, com um forte remate de primeira dentro da área, sem deixar cair, de Teemu Pukki.

O Newcastle continua, assim, a ser a única equipa da Premier League sem vitórias. Encontram-se no último lugar, com sete pontos, menos três do que o Norwich, primeira equipa em zona de despromoção, e menos seis do que o Watford, que está mesmo acima da linha de água.