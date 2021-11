José Pékerman é o novo selecionador da Venezuela. Substitui Leonardo González, que ocupou o cargo interinamente após a renúncia do português José Peseiro, que esteve um ano sem receber salários.

“Além dos títulos que conquistei ao longo da carreira, tenho sido coerente com as minhas ideias, que sempre foram claras na mensagem aos jogadores, no sentido de preservar uma identidade, de desejar envergar uma camisola, sentir orgulho de representar o país e exigir deles que deem o máximo sempre que ostentarem esse emblema ao peito”, disse o argentino, na apresentação à imprensa venezuelana.

Pékerman chega numa altura em que a Venezuela está praticamente afastada da fase final do Mundial 2022 . Terá como objetivo primordial a Copa América 2024 e a qualificação para o Mundial 2026.

José Pékerman foi selecionador da Colômbia de 2012 a 2018. Foi sucedido, na altura, pelo português Carlos Queiroz, que agora treina o Egito.