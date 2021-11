Covid-19. Manchester United-Young Boys pode ser adiado

O jogo entre Manchester United e Young Boys, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, pode vir a ser adiado devido à Covid-19 e às restrições nas viagens entre os dois países, avança a "BBC".

A preocupação com a nova variante Ómicron levou ao Reino Unido a colocar limitações às viagens da Suíça. Quem chegar do país, tem de cumprir isolamento obrigatório de 10 dias. A UEFA está a tentar esclarecer junto dos governos se poderá existir uma exceção para a equipa do Young Boys.

Existem duas opções para a realização do jogo: o adiamento para uma data futura, ou a realização do jogo em campo neutro, num país sem restrições de viagens da Suíça e Reino Unido.

O Manchester United, onde alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, já tem o apuramento garantido para os oitavos de final, mas o Young Boys pode ainda assegurar um lugar na Liga Europa.

A Covid-19 volta a colocar restrições no futebol. Em Portugal, a partir de 1 de dezembro, passa a ser obrigatório apresentar teste negativo à entrada dos estádios, para além do certificado de vacinação.

Na última semana, o West Ham jogou em casa do Rapid Viena à porta fechada, e o mesmo acontecerá nas próximas semanas na Holanda.