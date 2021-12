Adversários diretos vencem e ameaçam Roma de Mourinho

Atalanta, Fiorentina e Juventus, as três equipas acima e abaixo da AS Roma na classificação da Serie A, venceram os respetivos jogos, esta terça-feira, e deixaram a equipa de José Mourinho de sobreaviso.

La Dea goleou o Veneza, por 4-0. Pasalic, com um "hat-trick" (dois dos golos foram apontados no espaço de cinco minutos), foi a estrela da partida. Pelo meio, Koopmeiners dilatou o marcador.

A Fiore bateu a Sampdoria, por 3-1. Gabbiadini adiantou a equipa da casa, mas Callejón, Vlahovic e Sottil deram a volta ainda na primeira parte.

A Juventus venceu no terreno do Salernitana, por 0-2. Dybala, que ainda falhou uma grande penalidade, e Morata marcaram os golos.

Com isto, a Atalanta ocupa o quarto lugar da Liga italiana, com 31 pontos, e Fiorentina e Juve são sexta e sétima, respetivamente, ambas com 24 pontos. A Roma, que ainda não jogou, está em quinto, com 25.