Ralf Rangnick é o novo treinador do Manchester United

O Manchester United anuncia Ralf Rangnick como técnico interino até ao final da época. O alemão, de 63 anos, regressa ao ativo, depois de duas épocas sem treinar. Durante este período exerceu funções de diretor desportivo do Leipzig, do Lokomotiv de Moscovo e trabalhou no grupo Red Bull, em que é personagem central do crescimento dos clubes do consórcio austríaco.

Foi Rangnick que o Leipzig subiu desde os regionais até à Bundesliga. Supervisionou também o trabalho desenvolvido no Brasil, no Bragantino e no Red Bull Brasil, bem como nos New York Red Bulls.

Como treinador tem experiência, além do Leizig, no Schalke 04, Hoffenheim, Hannover, Estugarda, Ulm e Reutlingen. O Manchester United será a sua primeira experiência, como técnico, fora da Alemanha.

Rangnick sucede a Solskjaer, demitido após a derrota com o Watford, e terá Michael Carrick como adjunto. Carrick ficará no comando da equipa, até que Rangnick obtenha o visto de trabalho necessário para exercer funções em território inglês.