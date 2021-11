Neymar só volta a jogar em 2022

Neymar vai ter de parar cerca de seis semanas e apenas voltará a jogar no próximo ano. O internacional brasileiro torceu o tornozelo esquerdo no domingo, no jogo frente ao Saint-Étienne.

O extremo do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão arrepiante com a entorse, e a "RMC" avança que Neymar deverá apenas voltar na segunda semana de janeiro de 2022.

Neymar poderá falhar as próximas seis jornadas da Ligue 1, frente ao Nice, Lens, Mónaco, Lorient, Lyon e Brest, além da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em casa frente ao Club Brugge.

O brasileiro cumpre a sua quinta temporada no PSG e leva três golos e três assistências em 2021/22, em 14 jogos disputados.