Neymar fora do "top-15" da Bola de Ouro. Confira o "ranking"

Neymar não entra no "top-15" da Bola de Ouro, prémio ao melhor jogador do mundo atribuído pela revista "France Football". O português Cristiano Ronaldo figura no "top-10" e está na luta pela vitória final.

O avançado internacional brasileiro do Paris Saint-Germain assinou 11 golos e oito assistências em 33 jogos, no ano civil de 2021.

Conhecidas todas as posições fora do "top-10", sabe-se, agora, que Cristiano Ronaldo continua na corrida à Bola de Ouro, ainda que não seja favorito. Bruno Fernandes ficou em 21.º e Rúben Dias em 26.º.

Além de Ronaldo, falta conhecer as posições de: N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Karim Benzema, Jorginho, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e Gianluigi Donnarumma.

O vencedor da Bola de Ouro é conhecido a partir das 19h30.

"Ranking" até ao 11.º:

11. Haaland (Noruega/Bor. Dortmund)

12. Lukaku (Bélgica/Chelsea)

13. Chiellini (Itália/Juventus)

14. Bonucci (Itália/Juventus)

15. Sterling (Inglaterra/Man. City)

16. Neymar (Brasil/PSG)

17. Suárez (Uruguai/At. Madrid)

18. Kjaer (Dinamarca/AC Milan)

19. Mount (Inglaterra/Chelsea)

20. Mahrez (Argélia/City)

21. Bruno Fernandes (Portugal/Man. United)

21. Lautaro (Argentina/Inter de Milão)

23. Kane (Inglaterra/Tottenham)

24. Pedri (Espanha/Barcelona)

25. Foden (Inglaterra/City)

26. Rúben Dias (Portugal/City)

26. Barella (Itália/Inter)

26. Moreno (Espanha/Villarreal)

29. Modric (Croácia/Real Madrid)

29. Azpilicueta (Espanha/Chelsea)