Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro de 2021, a sétima na carreira.

"Já me perguntavam quando me retiraria, mas estou aqui. Estou muito feliz. Não sei quanto me falta, mas espero que seja muito, porque desfruto muito de jogar futebol", declarou o internacional argentino.

O avançado, de 34 anos, que no verão trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, conquista a sétima Bola de Ouro na carreira, batendo o próprio recorde de seis.

