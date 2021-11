Esta segunda-feira é dia de Bola de Ouro. Lewandowski e Messi favoritos

A revista francesa "France Football" entrega, esta segunda-feira, a Bola de Ouro para o melhor futebolista do ano, com Robert Lewandowski e Lionel Messi como grandes favoritos.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias estão entre os 30 nomeados, mas é improvável que seja um português a vencer em 2021.

O prémio não foi entregue no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, sendo que Lewandowski venceu o prémio "The Best", atribuído pela FIFA, em 2020, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões, pelo Bayern Munique.