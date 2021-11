Donnarumma eleito melhor guarda-redes do mundo em 2021

Gianluigi Donnarumma venceu o Troféu Lev Yashin de 2021, que premeia o melhor guarda-redes do mundo.

O internacional italiano, de 22 anos, que este verão trocou o AC Milan pelo Paris Saint-Germain, venceu o Euro 2020, em que foi eleito o melhor jogador do torneio. Repetiu os feitos de Dino Zoff e Peter Schmeichel.

Donnarumma, o único guardião entre os 30 nomeados à Bola de Ouro (conquistada por Messi), bateu a concorrência do francês Edouard Mendy, do Chelsea, e do esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid.