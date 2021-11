Cristiano Ronaldo ficou em sexto na votação da Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo ficou em sexto na votação final da Bola de Ouro.

Desde 2010, quando também ficou em sexto, que o internacional português não ficava no "top-5", quanto mais no pódio, do prémio para o melhor jogador do mundo, atribuído pela revista "France Football".

(em atualização)

Classificação completa:

1. ???

2. ???

3. Jorginho (Itália/Chelsea)

4. Benzema (França/Real Madrid)

5. Kanté (França/Chelsea)

6. Cristiano Ronaldo (Portugal/Man. United)

7. Salah (Egito/Liverpool)

8. De Bruyne (Bélgica/Man. City)

9. Mbappé (França/PSG)

10. Donnarumma (Itália/PSG)

11. Haaland (Noruega/Bor. Dortmund)

12. Lukaku (Bélgica/Chelsea)

13. Chiellini (Itália/Juventus)

14. Bonucci (Itália/Juventus)

15. Sterling (Inglaterra/City)

16. Neymar (Brasil/PSG)

17. Suárez (Uruguai/At. Madrid)

18. Kjaer (Dinamarca/AC Milan)

19. Mount (Inglaterra/Chelsea)

20. Mahrez (Argélia/City)

21. Bruno Fernandes (Portugal/United)

21. Lautaro (Argentina/Inter de Milão)

23. Kane (Inglaterra/Tottenham)

24. Pedri (Espanha/Barcelona)

25. Foden (Inglaterra/City)

26. Rúben Dias (Portugal/City)

26. Barella (Itália/Inter)

26. Moreno (Espanha/Villarreal)

29. Modric (Croácia/Real Madrid)

29. Azpilicueta (Espanha/Chelsea)