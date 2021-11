Cristiano Ronaldo desmente jornalista. "A minha maior ambição é deixar o meu nome escrito na história"

Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para negar que a sua maior ambição seja terminar a carreira de futebolista com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi.

Em caso está uma declaração de Pascal Ferré, jornalista da revista "France Football", que atribui o prémio ao melhor jogador do mundo. O repórter francês disse, na semana passada, que o internacional português lhe tinha confidenciado que só queria terminar a carreira quando tivesse mais galardões do que o argentino do Paris Saint-Germain.

No Instagram, esta segunda-feira, o avançado do Manchester United, de 36 anos, desmentiu as palavras de Pascal Ferré e salientou que o desfecho desta segunda-feira, data da gala de entrega da Bola de Ouro, "explica o porquê das declarações" do jornalista francês.

"A maior ambição da minha carreira é conquistar títulos nacionais e internacionais pelos clubes que represento e pela Seleção do meu país. A maior ambição da minha carreira é ser um bom exemplo para todos aqueles que são ou desejam ser futebolistas profissionais. A maior ambição da minha carreira é deixar o meu nome escrito a letras de ouro na história do futebol mundial", escreveu o capitão da seleção.

"Mentiu", acusa CR7

Cristiano Ronaldo diz que Pascal Ferré "mentiu" e que usou o seu nome "para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha":

"É inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prémio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E mentiu novamente hoje [esta segunda-feira] ao justificar a minha ausência da Gala com uma alegada quarentena que não tem nenhuma razão de ser."



O português, de 36 anos, salienta que dá "sempre os parabéns a quem ganha, dentro do desportivismo e 'fair-play' que norteiam" a sua carreira.

"Faço-o porque nunca estou contra ninguém. Ganho sempre por mim e pelos clubes que represento, ganho para mim e para aqueles que me querem bem. Não ganho contra ninguém", pode ler-se.