Bruno Fernandes em 21.º na Bola de Ouro, Rúben Dias em 26.º

Bruno Fernandes é o 21.º melhor jogador do mundo e Rúben Dias o 26.º, de acordo com o "ranking" oficial da Bola de Ouro.

O médio do Manchester United fica empatado com o argentino Lautaro Martínez, do Inter de Milão, na 21.ª posição. O central do Manchester City empata com o italiano Niccolò Barella, também do Inter de Milão, e o espanhol Gerard Moreno, do Villarreal, à porta do "top-25".

Há mais um internacional português à espera de colocação na hierarquia: Cristiano Ronaldo, igualmente do Manchester United.

A revista "France Football" entrega, a partir das 19h00, a Bola de Ouro ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo do ano civil de 2021.