Palmeiras de Abel Ferreira volta a conquistar a Taça Libertadores

Pela segunda vez, e em anos consecutivos, que Abel Ferreira conduz o Palmeiras à conquista da Libertadores, a maior competição de clubes do futebol sul-americano.

No jogo, a equipa da cidade de São Paulo venceu por 2-1, já no prolongamento. Em Montevideu, Raphael Veiga deu vantagem aos paulistas logo aos cinco minutos, mas Gabriel Barbosa empatou aos 72, com Deyverson a dar o troféu ao Palmeiras aos 95.

Esta é a teceira conquista do "Verdão", o primeiro em 1999, e a conquistado diante do Flamengo este sábado, coloca Abel Ferreira na galeria dos maiores treinadores do clube brasileiro.

Abel Ferreira faz história e junta-se a Scarone, Luís Alonso Pérez, Manuel Giúdice, Osvaldo Zubeldía, Juan Carlos Lorenzo, Telê Santana e Carlos Bianchi como os treinadores a conquistarem a Libertadores por duas vezes.