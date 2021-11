Manchester United empata líder Chelsea

O Manchester United, com Bruno Fernandes a capitão e Cristiano Ronaldo a começar no banco, empatou 1-1, fora, contra o Chelsea, em partida da jornada 13 da liga inglesa.

Os red devils marcaram primeiro, por Jadon Sancho, aos 50 minutos, mas a equipa da casa empatou aos 64 minutos, por Jorginho, de grande penalidade.

Com este empate, o Manchester United é oitavo classificado, com os mesmos 18 pontos de Brighton e Leicester. Já o Chelsea é líder da Premier League com um ponto de vantagem sobre o Manchester City.