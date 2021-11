Atenção Sp. Braga. Estrela Vermelha ganha

O Estrela Vermelha, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu o Spartak Subotica, por 3-0, em partida da jornada 18 do campeonato.

Os golos foram apontados por Milan Rodic e Ben Nabouhane, que bisou.

O adversário arsenalista somou a quarta vitória seguida no campeonato e é segundo classificado, a três do líder Partizan de Belgrado.

O Estrela Vermelha lidera o grupo F da Liga Europa, com 10 pontos, à frente do Sp. Braga, segundo, com nove, Midtjylland, terceiro, com oito, e Ludogorets, quarto, com um.