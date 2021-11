Maxi Rodríguez termina carreira aos 40 anos

O internacional argentino Maxi Rodríguez anunciou que terminou a carreira de futebolista, aos 40 anos de idade.

O extremo fez as últimas três temporadas da carreira no Newell's Old Boys, da Argentina, clube onde foi formado.

Maxi Rodriguez esteve dez temporadas no futebol europeu, com passagens pelo Espanyol, Atlético de Madrid e Liverpool. Foi internacional em 57 ocasiões, tendo marcado 16 golos. Esteve na fase final do Mundial 2006, 2010 e 2014.

No total, jogou 11 épocas no Newell's Old Boys, em três passagens diferentes, num total de 282 jogos e 94 golos marcados.