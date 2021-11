Selecionador da Turquia: "Caímos no grupo mais difícil"

Stefan Kuntz, selecionador da Turquia, mostrou-se otimista para o "play-off" de qualificação para o Mundial 2022, no Qatar, mas não esconde que o sorteio foi "o mais difícil".

"Caímos no grupo mais difícil. Mas pelo que vi desde a minha chegada, a equipa dá-me grande esperança, veremos o que conseguimos fazer", disse, o técnico.

Stefan Kuntz assumiu a seleção turca depois do Euro 2020, depois de seis anos a orientar os sub-21 da Alemanha, tendo vencido dois Campeonatos da Europa do escalão. Ao serviço da Turquia, tem três vitórias em quatro jogos.

Portugal vai defrontar a Turquia, em casa, a 24 de março de 2022, na meia-final do "play-off". Quem vencer vai defrontar, também em casa, o vencedor do Itália-Macedónia do Norte.