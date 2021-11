Formato, adversários, sorteio. Tudo o que precisa de saber sobre o "play-off" do Mundial 2022

A seleção nacional conhece, esta sexta-feira, os adversários no "play-off" de acesso ao Mundial 2022, que este ano tem um formato diferente do habitual. Doze seleções serão distribuídas por três torneios com formato "final four", com meias-finais e final a uma só mão.

Qualificaram-se os dez segundos classificados dos grupos de apuramento europeu e os dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não conseguiram garantir acesso direto ao Qatar (ou ao próprio "play-off").

Portugal é cabeça de série e sabe que jogará em casa na meia-final, em que terá pela frente uma das equipas do pote 2: Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa.

A equipa de Fernando Santos sabe também que, na meia-final, escapa às seleções com que partilha o pote 1: Itália, Escócia, Rússia, Suécia e País de Gales.

No entanto, na final, cujo palco ficará definido no sorteio, não há impedimentos relativamente a adversários.

Ao todo, há três vagas para o Qatar. Apuram-se os vencedores das três finais do "play-off".

O sorteio realiza-se esta sexta-feira, a partir das 16h00. As meias-finais estão marcadas para 24 e 25 de março de 2022. As finais jogam-se a 28 e 29 de março.





Potes do sorteio:

Pote 1: Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia, País de Gales



Pote 2: Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria, República Checa