FIFA acusada de "abuso de poder" no regime jurídico dos empresários

“Este é o segundo ‘draft’ e é ainda pior do que o primeiro. A FIFA não se sentou à mesa da discussão e agora quer colmatar um erro que cometeu em 2015, mas através de uma legislação completamente abusiva. Provavelmente, isso significará uma batalha legal, tal como no caso da Lei Bosman, que a FIFA perdeu. Também vai perder esta”, afiançou.

"Problema muito grave para o futebol"

Além de notar as tentativas de diálogo de uma associação europeia de agentes com a FIFA na última década, embora os resultados “sejam cada vez piores”, Artur Fernandes lembrou ter alertado há seis anos, aquando da adoção da nova regulamentação da FIFA, que a inclusão da figura do intermediário “era um problema muito grave para o futebol”.

“Iriam trazer falta de formação e muita facilidade de acesso a uma profissão que requer muito cuidado”, resumiu, em alusão ao regime em vigor desde abril de 2015, que extinguiu os designados agentes FIFA e remeteu para as federações nacionais o controlo e registo dos intermediários incluídos na celebração de contratos de trabalho ou de transferência.

O líder da ANAF critica o “abuso de poder” do organismo regulador do futebol mundial. "Mostra uma falta de sensibilidade muito grande”, argumenta, ao ponto de “ter colocado os departamentos de anticorrupção e de tráfico de menores” a tratar da reforma em curso.

“A FIFA não se cansa de fazer asneiras, fundamentalmente por ignorância em relação àquilo que é a profissão de um agente. Não tem a mínima noção do nosso trabalho e agora está a ter uma posição ditatorial e tirana. Alguma coisa que possa parecer boa no ‘draft’ já traz água no bico, porque certamente vai trazer problemas no futuro”, receou.