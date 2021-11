Cagliari e Salernitana empatam e não deixam últimos lugares

Cagliari e Salernitana empataram, esta sexta-feira, no arranque da jornada 14 da Serie A e não deixam os últimos lugares da tabela.

O empate foi a um golo, que só chegaram já perto do final do encontro. Pavoletti marcou para o Cagliari primeiro, aos 73 minutos de jogo, e Bonazzoli salvou o Salernitana de mais uma derrota, aos 90 minutos.

Com este resultado, as duas equipas estão igualadas nos últimos dois lugares da Serie A, agora com 8 pontos, e já sabem que não vão deixar a zona de descida nesta jornada.