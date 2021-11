Barcelona vai pagar 10 milhões a Koeman até ao final do ano

O Barcelona chegou a acordo com os advogados de Ronald Koeman e respetiva equipa técnica para indemnização da rescisão de contrato.

O vínculo do treinador holandês e dos seus ajudantes terminava no final desta época, no entanto, o Barcelona demitiu-os a 27 de outubro, devido aos maus resultados. Koeman foi substituído por Xavi Hernández.

O Barcelona comprometeu-se, assim, de acordo com "El Periódico de Catalunya", a cobrir, de forma antecipada, o valor correspondente ao que restava dos contratos com Koeman e seus adjuntos, Alfred Schreuder e Henrik Larsson. O clube catalão terá de pagar, antes de 31 de dezembro, os mais de 10 milhões de euros que deve ao antigo internacional holandês.