Autogolo de Maximiano no empate do Granada em Bilbau

O Athletic Bilbau empatou, em casa, com o Granada, a duas bolas, e falhou o ataque aos lugares europeus.

A equipa basca entrou melhor com um golo de Raúl Garcia logo aos 10 minutos de jogo, antes de permitir a reviravolta dos visitantes.

Molina assistiu Machis aos 25 minutos, antes de fazer o golo que colocava o Granada na liderança, aos 34 minutos de jogo.

Na segunda parte, um autogolo do guarda-redes português Luís Maximiano voltou a igualar o marcador.

Aos 99 minutos de jogo, Iñigo Martínez ainda vou expulso com um vermelho direto depois de intervenção do VAR.

O Athletic Bilbau podia ter ultrapassado o Barcelona e igualado o Rayo Vallecano no sexto lugar, mas fica-se pelo empate e com 20 pontos, no quinto jogo consecutivo sem vencer.

O Granada iguala o Cádiz com 12 pontos e fica no 16º posto da tabela.