Valverde em conversas para ser treinador interino do Manchester United

Ernesto Valverde é um dos candidatos a assumir o comando técnico do Manchester United de forma interina, até ao final da época.

De acordo com a Sky Sports, o treinador espanhol está em conversas com o clube, no entanto, não é o único, uma vez que outros "treinadores proeminentes" estão na calha para suceder a Ole Gunnar Solskjaer.

A intenção do United, explica a Sky, é contratar um treinador de renome que salve a época e, no final da temporada, encontrar uma solução de longo termo. Para a segunda fase deste plano dos responsáveis do clube inglês, os nomes mais falados têm sido os de Mauricio Pochettino, atualmente no Paris Saint-Germain, e Erik Ten Hag, do Ajax.

Valverde encaixa na procura por um treinador de curto prazo que rapidamente devolva estabilidade à equipa e a impulsione para o que falta da temporada. O basco, de 57 anos, está sem trabalho desde que deixou o Barcelona em janeiro de 2020. Pelos catalães, conquistou duas Ligas espanholas e uma Taça do Rei. Também treinou Athletic Bilbau, Villarreal, Valência, Espanhol e, na Grécia, o Olympiacos.

Ole Gunnar Solskjaer deixou de ser treinador do Manchester United no passado domingo, poucas horas depois da goleada, por 4-1, sofrida diante do Watford. O técnico norueguês não resistiu aos maus resultados.

O United conta com três internacionais portugueses: Cristiano Ronaldo, que regressou ao clube 12 anos depois, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.