Taça Árabe testa novo sistema de deteção de fora de jogo

A Taça Árabe, no Qatar, vai testar um novo sistema para o fora de jogo.

O sistema, baseado em inteligência artificial, vai ser instalado nos seis estádios do torneio. São utlizadas câmaras e tecnologia computadorizada para rastrear os movimentos de jogadores e bola.

O VAR recebe uma mensagem sempre que um jogador estiver em fora de jogo. A decisão final continuará a ser do árbitro principal.

Alguns especialistas afirmam que este sistema é mais preciso do que o atual sistema de linhas vistas pelo VAR.

Se o teste for bem sucedido, a aprovação formal pode acontecer na reunião anual da International Football Association Board (IFAB), em março do próximo ano. Se assim acontecer, o sistema poderá ser utilizado no Mundial.