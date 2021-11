Globe Soccer Awards. Três portugueses nomeados para melhor jogador do mundo

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, do Manchester United, e Rúben Dias, do Manchester City, estão nomeados para o prémio de melhor jogador do mundo de 2021 dos Globe Soccer Awards.

Os três internacionais portugueses competem pelo galardão com:

César Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kanté e Romelu Lukaku (deixou o Inter de Milão), do Chelsea; Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Marquinhos, Kylian Mbappé, Lionel Messi (Barcelona), Neymar e Marco Verratti, do Paris Saint-Germain; Joshua Kimmich, Thomas Muller e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique; Federico Chiesa, da Juventus; Karim Benzema, do Real Madrid, Erling Haaland, do Borussia Dortmund; Harry Kane, do Tottenham; e Mohamed Salah, do Liverpool.

Rúben Dias está, igualmente, nomeado para melhor defesa, juntamente com Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini (Juventus), Kyle Walker (City), Antonio Rudiger (Chelsea) e os também nomeados para melhor jogador Azpilicueta e Marquinhos.

Não há portugueses entre os nomeados para melhor guarda-redes: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (City), Mike Maignan (Lille/AC Milan), Emiliano Martínez (Aston Villa), Edouard Mendy (Chelsea), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atlético) e o também nomeado para melhor jogador do mundo Donnarumma.

Na lista para melhor treinador, há uma curiosidade. Lluis Cortés, que levou a equipa feminina do Barcelona à conquista do "tiplete" - campeonato, Taça da Rainha e Liga dos Campeões -, está nomeado entre os colegas das equipas masculinas. São eles: Antonio Conte (Inter de Milão/Tottenham), Didier Deschamps (França), Unai Emery (Villarreal), Hansi Flick (Bayern/Alemanha), Christophe Galtier (Lille), Pep Guardiola (City), Kasper Hjulmand (Dinamarca), Roberto Mancini (Itália), Lionel Scaloni (Argentina), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Gareth Southgate (Inglaterra), Tite (Brasil) e Thomas Tuchel (Chelsea).

Jorge Mendes e Luís Campos nomeados





Há um português nomeado para melhor agente do ano, Jorge Mendes. Concorre ao prémio com Jonathan Barnett, Federico Pastorello, Mino Raiola e Pini Zahavi.

Também existe um português nomeado para melhor diretor desportivo: Luís Campos, que deixou recentemente o Lille. Compete com Piero Ausilio (Inter), Txiki Begiristain (City), Roberto Olabe (Real Sociedad) e Marc Overmars (Ajax).

Os nomeados para melhor clube masculino do mundo são: Al Ahly (Egito); Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim (Arábia Saudita); Atlético e Villarreal (Espanha); Bayern (Alemanha); Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, e Flamengo (Brasil); Inter (Itália); Lille e PSG (França); Chelsea, City e United (Inglaterra); e Pohang Steelers e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

As melhores seleções: Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Itália, México, Marrocos e Estados Unidos.

Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de dezembro, no Dubai.