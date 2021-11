Globe Soccer Awards. Conheça as nomeadas para melhor jogadora do mundo

Há cinco jogadoras do campeão europeu Barcelona entre as 12 nomeadas ao prémio de melhor do mundo de 2021 dos Globe Soccer Awards.

As espanholas Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, médias, e Jenni Hermoso, avançada, e a norueguesa Caroline Graham Hansen e a holandesa Lieke Martens, ambas extremas, são as representantes do clube catalão na lista. O Barcelona conquistou a Liga dos Campeões, o campeonato espanhol e a Taça da Rainha na época 2020/21.

O Chelsea, campeão inglês e finalista vencido da Champions, empresta duas avançadas à lista: a australiana Sam Kerr e a inglesa Fran Kirby.

A lateral-direita luso-inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, vencedora do The Best 2020, da FIFA, a central francesa Wendie Renard, do Lyon, a goleadora holandesa Vivianne Miedema, do Arsenal, e as avançadas norte-americanas Alex Morgan, do Orlando Pride, e Megan Rapinoe, do OL Reign, também estão nomeadas ao galardão.

Os nomeados a melhor clube são: Barcelona (Espanha); Bayern de Munique e Wolfsburgo (Alemanha); Chelsea e Manchester City (Inglaterra); e Olympique de Lyon e Paris Saint-Germain (França).

Na lista para melhor treinador, há uma curiosidade. Lluis Cortés, que levou a equipa feminina do Barcelona à conquista do "triplete" - campeonato, Taça da Rainha e Liga dos Campeões -, está nomeado entre os colegas das equipas masculinas. Consulte a lista completa aqui.