Xavi. “Fomos muito superiores ao Benfica”

O treinador do FC Barcelona considera que a sua equipa merecia ter derrotado o Benfica, em partida da jornada 5 da Liga dos Campeões.

“Acho que fizemos um jogo muito bom apesar do empate. Fomos muito superiores ao Benfica e fizemos um grande jogo, só falhámos o golo. Temos de melhorar na eficiência”, disse Xavi Hernández.

Agora, o técnico catalão não tem dúvidas: “Temos que ir a Munique e temos de ir lá para ganhar, porque somos o Barça. Vamos tentar somar lá os três pontos para nos qualificarmos. Sabemos qual é a classificação atual do ponto de vista matemático”.

A receita de Xavi está dada: “Esforço, intensidade e esforço”.

Barcelona e Benfica empataram 0-0 e adiaram as contas da qualificação para a próxima fase da Champions para a última jornada.

Os encarnados somam cinco pontos em cinco jornadas e estão no terceiro lugar do grupo, contra sete do Barcelona, 15 do Bayern e 1 de Dínamo Kiev.