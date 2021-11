Mundial de futebol a cada dois anos? Estudo calcula prejuízo

Os responsáveis pelo documento, divulgado esta quarta-feira, calcularam mesmo o efeito numa década: entre 60 e 100 mil milhões de euros de perdas, em termos de direitos de transmissão audiovisual, outras receitas comerciais e em dias de jogo, além do impacto negativo indireto de perda de qualidade dos espetáculos desportivos, saturação dos adeptos, dias de descanso dos atletas e racionalidade dos calendários.

Um estudo do Fórum Mundial das Ligas de futebol (WLF) concluiu que os Mundiais bienais, planeados pela FIFA, dariam prejuízos para clubes, campeonatos nacionais e provas continentais de entre cinco a oito mil milhões de euros/ano.

Ideia foi apresentada pela FIFA, organizadora do t(...)

O relatório especifica que os efeitos nefastos de Mundiais de dois em dois anos em 40 ligas profissionais no universo da UEFA ascenderiam a 8,45 milhões de euros, mais 750 milhões relativos às diversas seleções nacionais e outros 9,2 milhões no universo total dos campeonatos profissionais em toda a Europa, além de cerca de 37 milhões no futebol feminino.

A FIFA tem levado a cabo estudos e consultas com diversos parceiros sobre estas alterações na organização dos Mundiais, tendo convocado uma cimeira global para 20 de dezembro com o objetivo de analisar possíveis mudanças dos calendários competitivos, designadamente a possibilidade de concentrar num único mês a qualificação para o torneio final das seleções dos vários continentes.

Tais mexidas só seriam feitas após o Mundial de 2026, a ser organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, já depois do próximo, Qatar2022, agendado para novembro e dezembro naquele emirado árabe do Médio Oriente.