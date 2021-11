Sergio Ramos estreia-se nos convocados do PSG ao fim de cinco meses

Sergio Ramos estreou-se, esta terça-feira, numa convocatória do Paris Saint-Germain, cinco meses de ter chegado ao clube francês.

O central internacional espanhol, de 35 anos, trocou o Real Madrid pelo PSG em julho. Contudo, os problemas físicos adiaram a estreia. Agora, integra a lista de Mauricio Pochettino para a visita ao Manchester City, a contar para a quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

O PSG, que conta com os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes, encontra-se no segundo lugar do grupo, com oito pontos, menos um do que o City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

As duas equipas defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, no Etihad. Um empate garante a ambas o apuramento para os oitavos de final.